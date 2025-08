Napoli, futuro Raspadori in bilico? Un centrocampista fisico ritorna nel mirino del club azzurro

Il futuro di Giacomo Raspadori al Napoli è tutt’altro che certo. Il club azzurro starebbe valutando vari profili per sostituire l’attaccante della Nazionale, qualora dovesse arrivare un’offerta importante nelle prossime settimane. Tra i nomi sul tavolo della dirigenza partenopea spunta anche quello di Seko Fofana, centrocampista classe 1995 attualmente in forza al Rennes.

Il giocatore ivoriano, ex Lens e Udinese, è considerato un elemento di grande spessore fisico e tecnico, capace di ricoprire più ruoli tra mediana e trequarti. La sua valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra ritenuta accessibile dal club azzurro in caso di cessione di Raspadori, con un prestito con diritto di riscatto.

Fofana, reduce da esperienze in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Nassr e un recente ritorno in Ligue 1, è finito nuovamente nel mirino dei club europei. Il Napoli, in cerca di un giocatore capace di garantire qualità, inserimenti e forza fisica, lo sta monitorando con grande attenzione. In caso di addio di Raspadori, il profilo dell’ivoriano offrirebbe una soluzione tatticamente diversa ma potenzialmente molto utile per Antonio Conte, che ha già chiesto rinforzi mirati per aumentare la competitività della rosa.

L’eventuale operazione Fofana-Napoli potrebbe svilupparsi a fine agosto, soprattutto se il futuro di Raspadori dovesse prendere una direzione lontana dal Maradona. Gli azzurri, dunque, restano vigili, pronti a muoversi per assicurarsi un centrocampista di livello internazionale, già abituato ai palcoscenici europei.