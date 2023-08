Napoli, Gabri Veiga sempre più vicino: il lascito di Giuntoli

Piotr Zielinski si prepara per lasciare il Napoli mentre Gabri Veiga per abbracciare questa nuova avventura. Entrambi hanno qualcosa in comune, Cristiano Giuntoli. L’ex ds del club azzurro, infatti, segnò uno dei suoi primi colpi di mercato proprio con il polacco, mentre lo spagnolo fu uno degli ultimi nomi proposti.

Gabri Veiga sempre più vicino

Come riporta il Corriere dello Sport, “Il Napoli sta aspettando semplicemente che l’Al-Ahli tenga fede alle proprie promesse: trenta milioni di euro alla società, trentasei a Zielinski per il prossimo triennio, e poi vivranno (quasi) tutti felici e contenti”.

ADL ha un obiettivo chiaro, portare Gabri Veiga in azzurro. “Contemporaneamente, standosene all’Acqua Montis, in quella Rivisondoli che è il suo quartier generale, ha già avviato la trattativa con il Celta Vigo per Gabri Veiga, uno Zielinski in salsa spagnola, ventuno anni che rappresentano una filosofia identitaria, e una prospettiva da accogliere a braccia aperte.

La prima proposta, ventotto milioni di euro per la precisione, non è stata sufficiente a far vacillare i galiziani, che resistono ma ascoltano. E dunque si procede, ad oltranza, con la possibilità che il Napoli ritocchi la propria offerta”.