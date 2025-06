Napoli, Gaetano a titolo definitivo al Cagliari

Gianluca Gaetano smette di essere un giocatore del Napoli e diventa così un nuovo centrocampista del Cagliari a titolo definitivo. Il classe 2000 ha contribuito fortemente alla salvezza dei sardi, che ora puntano su di lui anche per la prossima stagione

Gianluca Gaetano saluta Napoli

Dopo oltre dieci anni, forse qualcosina in più spese sotto la proprietà del Napoli è arrivato il momento per Gianluca Gaetano di salutare l’azzurro. Stavolta, però, a titolo definitivo. Il centrocampista classe 2000 dice addio alla squadra allenata da Antonio Conte e si trasferisce a titolo definitivo al Cagliari, dove nella stagione appena conclusa ha giocato.

Contratto e ambizioni

Il giocatore cresciuto nei vivai azzurri ha dato un forte impatto al raggiungimento della salvezza cagliaritana e ora sembra possa voler continuare a crescere ulteriormente. L’obiettivo? Mettersi in mostra in rossoblù e, chissà, ambire a qualcosa in più per il futuro. A quanto pare, sarebbero state attivate le condizioni per l’obbligo di riscatto da parte del Cagliari, che ora lo acquisterà per circa 6 milioni di euro e con un contratto fino al 2029. Lo stipendio del giocatore non si sa se rimarrà o meno invariato, ma dalle ultime stime si aggirava sui 350mila euro lordi annui. All’incirca 190mila netti, insomma.