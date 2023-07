Napoli, Gaetano salta il ritiro di Dimaro: le sue condizioni sarebbero peggio del previsto

Rudi Garcia ha ormai deciso la lista dei convocati per il ritiro di Dimaro. La squadra si rivedrà per la prima volta dopo la vittoria dello Scudetto e la motivazione sarà fondamentale per continuare a vincere e giocare divertendosi. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, è quasi certa l’assenza di Gianluca Gaetano dai convocati per il ritiro in Trentino.

“I tempi per il ritorno in campo sono ancora lunghi e difficilmente sarà a Dimaro, si lavora per averlo a Castel di Sangro. Chi oggi inizia l’avventura e farà conoscenza con Garcia sono i vari Mario Rui, Jesus, Lozano, Olivera, Demme, Politano e Zanoli”. L’infortunio rimediato nell’ultima partita di Serie A è infatti peggio del previsto e il calciatore, fermo da oltre un mese, ne avrà ancora per qualche settimana. Fortunatamente, però, il calciatore sarà disponibile ed aggregabile per la prima di campionato che si disputerà quasi a fine agosto.

Per Gaetano, però, non è una bella notizia. Saltare un ritiro con un nuovo allenatore e con una situazione mercato ancora non chiara non è il massimo. Prima di valutare una eventuale cessione in prestito, infatti, sarebbero necessari diversi allenamenti.