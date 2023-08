Napoli, Gaetano va in prestito al Frosinone. Spalletti ribadiva il suo potenziale: “È fortissimo”

Gianluca Gaetano è prossimo al trasferimento al Frosinone. Lo scorso anno ha fatto esperienza con la maglia del Napoli con dieci presenze. In questa squadra ha fatto vedere le sue ottime qualità stregando un po’ tutti. Ha giocato poco con la maglia azzurra ma la sua tecnica non si discute affatto.

Per Spalletti il centrocampista campano “è fortissimo”, il tecnico lo ha ribadito più volte in conferenza stampa. Il toscano ha sempre trovato in lui un gran potenziale. ’ex Cremonese può ricoprire un po’ tutti i ruoli di centrocampo. Mister Spalletti lo ha provato anche nella posizione di Stanislav Lobotka.

Gaetano è migliorato tanto nella fase di non possesso, sulle sue qualità in fase di impostazione del gioco non ci sono stati mai dubbi sul suo valore. La sua duttilità potrebbe far davvero comodo al Frosinone il prossimo anno e chissà se riuscirà ad esprimersi al meglio dopo quest’anno di adattamento alla Serie A.

Nell’anno della conquista dello Scudetto si è tolto anche la soddisfazione del gol. Il centrocampista partenopeo ha segnato nel finale di partita con l’Inter chiudendo il match.