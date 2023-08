Napoli, Gaetano va via. Pafundi colpo last minute da oltre 10 milioni di euro

Dopo l’acquisto di Jesper Lindstrom, la SSC Napoli è al lavoro per chiudere altre questioni riguardo il calciomercato estivo. È fatta per la cessione in prestito di Gianluca Gaetano, il quale si trasferirà al Frosinone per un anno così da poter lottare per una maglia da titolare nel massimo campionato italiano.

In entrata, invece, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis starebbe valutando un colpo last minute ed in prospettiva, acquistando le prestazioni sportive del 17enne Simone Pafundi, in rotta con l’Udinese dopo la decisione di non voler rinnovare il suo contratto con il club bianconero.

La SSC Napoli sarebbe pronta ad investire una cifra importante per acquistare il futuro campione della Nazionale italiana, versando circa 10 milioni di euro all’Udinese più una serie di bonus a medio lungo termine e legati alle prestazioni e alle apparizioni del calciatore con la maglia azzurra. Da parte del giocatore è già arrivata la disponibilità al trasferimento in maglia azzurra.

Nonostante la sua giovane età, Pafundi ha subito dimostrato grande personalità, tanto da essere stato già convocato nella Nazionale maggiore ai tempi di Roberto Mancini, il quale dichiarò: “Prima Pafundi, poi tutti gli altri: questa è la mia idea quando scrivo la lista. Ha qualità incredibili, è un ragazzo che ha compiuto adesso 17 anni e la speranza è che possa giocare in Serie A ed essere un calciatore della Nazionale per i prossimi 20 anni. Crediamo molto in lui“.