Napoli-Galatasaray, prosegue la trattativa per Osimhen: colpo di scena di Aurelio De Laurentiis?

La trattativa per Victor Osimhen prosegue, con il Galatasaray intenzionato ad acquistare le prestazioni sportive dell’attaccante della SSC Napoli. Aggiornamenti arrivano dall’esperto di mercato di SKY, il quale rivela che “La trattativa tra il Napoli è il Galatasaray continua”.

“È in corso un incontro a oltranza tra il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e il vicepresidente operativo del club turco, Abdullah Kavukçu. Il Galatasaray sta lavorando a una nuova proposta per rassicurare il Napoli sulla copertura economica dell’operazione e superare l’impasse legato al pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro. I turchi vogliono chiudere l’affare”.

FIDEJUSSIONI BANCARIE NON OBBLIGATORIE A LIVELLO UEFA. AURELIO DE LAURENTIIS, ALLA FINE, POTREBBE DARE L’OK AL TRASFERIMENTO DI VICTOR OSIMHEN AL GALATASARAY

“Seppur non obbligatorie a livello UEFA, il Napoli ha comunque richiesto queste garanzie che il Gala non ha al momento concesso. Rispetto a quanto accade per i trasferimenti interni al mercato italiano, per quelli internazionali non è obbligatorio fornire le fideiussioni bancarie in quanto l’UEFA fa da organo vigilante, sanzionando i club che non rispettano i termini stabiliti durante le trattative”.