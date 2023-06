Napoli, Galtier è il numero uno della lista di ADL: il tecnico ha già accettato il trasferimento

Entro il prossimo 27 giugno, la SSC Napoli avrà un nuovo allenatore. Sono state queste le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale continua la sua ricerca tra diversi profili, nazionali ed internazionali. Secondo quanto appreso da SKY, il nome in pole non sarebbe più Paulo Sousa ma Christophe Galtier, il quale dirà addio al PSG nei prossimi giorni.

Il tecnico francese sarebbe infatti il profilo scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti. Da parte del mister francese, scrive la Gazzetta dello Sport, è arrivata la disponibilità al trasferimento in Campania. Prima, però, sarà necessario accordarsi col PSG per la buonuscita. In Francia, infatti, “non si può stipendiare più di un allenatore nello stesso momento, ma non dovrebbero esserci problemi in tal senso: le trattative con Al-Khelaïfi cominceranno in questi giorni“.

Il tecnico avrebbe dato la sua disponibilità ad accettare uno stipendio molto più basso rispetto a quello percepito a Parigi. Il Napoli, inoltre, avrebbe la possibilità di accordarsi su una cifra vicina ai sei milioni beneficiando del “Decreto Crescita”.