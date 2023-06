Napoli, Galtier è l’allenatore internazionale che vuole Aurelio De Laurentiis

Il nuovo allenatore del Napoli dovrà avere un profilo internazionale per puntare alla UEFA Champions League. Sfumato Vincenzo Italiano che rappresentava la prima scelta del presidente, Aurelio De Laurentiis ha deciso di soffermarsi su tecnici esteri così da poter sfruttare il Decreto Crescita. Un nome che il presidente voleva in azzurro era Luis Enrique, le cui aspettative d’ingaggio sono però eccessive rispetto alle possibilità del club partenopeo.

Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis si è fiondato su un altro allenatore di livello: Christophe Galtier. Sarebbe lui, secondo le ultime indiscrezioni, il preferito del presidente il quale starebbe aspettando la risoluzione del contratto con il PSG. Il mister francese, infatti, avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento accettando condizioni economiche inferiori rispetto a quelle di Parigi (stipendio da 6 mln di € a stagione, ndr).

Il Napoli non ha intenzione di buttare al vento un anno di successi e vuole un tecnico in grado di continuare il ciclo iniziato da Luciano Spalletti. Il presidente Aurelio De Laurentiis è convinto che Galtier rappresenti in pieno il profilo internazionale richiesto per il palcoscenico napoletano. Inoltre, bisogna sottolineare che non è affatto vera la voce secondo cui Victor Osimhen avrebbe sconsigliato il tecnico. Proprio Aurelio De Laurentiis, infatti, si sarebbe convinto di prendere il mister francese per convincere l’attaccante partenopeo a rinnovare il suo contratto.