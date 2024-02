Napoli, Garcia ancora sotto contratto: può ritornare al posto di Mazzarri?

Aurelio De Laurentiis non è sereno. La squadra ha ritrovato il feeling con il suo allenatore ma la situazione è davvero preoccupante, con il Napoli, al momento, che sarebbe fuori anche dalla prossima Champions League per via del posizionamento in classifica.

I calciatori sembrano solo la brutta copia di quelli dello scorso anno, ed anche l’approccio di Mazzarri da ‘buon padre di famiglia’ non sembra dare i risultati giusti. Forse, Garcia aveva notato qualcosa di diverso nei giocatori e proprio per questo ha deciso di adottare un approccio per dimenticare lo Scudetto.

Il futuro di Walter Mazzarri non sarebbe così solido. Il mister, infatti, è consapevole di essere in discussione ma attualmente non ha la minima intenzione di venire meno al suo lavoro di allenatore.

RUDI GARCIA ANCORA SOTTO CONTRATTO, DE LAURENTIIS PUO’ RICHIAMARLO IN PANCHINA

Se la situazione dovesse precipitare, Rudi Garcia è ancora sotto contratto con il Napoli e De Laurentiis potrebbe richiamarlo in panchina e scusarsi per quanto accaduto. Con il precedente allenatore il Napoli non solo era in zona Champions, ma ha anche giocato ottime partite con avversari di livello.

Dopo l’ingaggio di Mazzarri molti si sono scagliati contro l’ex allenatore, il quale sicuramente non è il peggior mister in giro. Il problema è forse nei calciatori che si sono troppo adagiati sul risultato conseguito la scorsa stagione.