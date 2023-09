Napoli, Garcia aveva un nome per la difesa ma lo scout azzurro aveva altre idee

Nel corso della scorsa sessione di mercato il Napoli ha dovuto salutare definitivamente il difensore sudcoreano Kim Min-Jae che è partito alla volta del Bayern Monaco. Sul calciatore, infatti, pendeva una clausola risolutiva decisamente alla portata dei grandi club europeii.

Di fatto il Bayern ne ha approfittato ed il Napoli ha ripreso la corsa per la ricerca di un nuovo difensore all’altezza del precedente. Tra i nomi in lista c’era quello di Danso che piaceva molto al neo mister azzurro Rudi Garcia.

Il tecnico francese, infatti, aveva segnalato il nome di Kevin Danso per la difesa azzurra ma gli scout hanno deciso di puntare sul difensore brasiliano Natan che, ad oggi, non ha ancora debuttato in maglia azzurra.

Quanto accaduto nei mesi scorsi ci viene raccontato da Valter De Maggio: “Lo scouting dei partenopei, lo stesso che ha portato nel capoluogo campano campioni come Kim e Kvaratskhelia, aveva altre idee. Le prima scelte erano Kilman e Natan, di conseguenza il nome del brasiliano è sempre stato in cima alle preferenze della società azzurra. Vedremo se tale scelta di rivelerà giusta o meno, occorrerà attendere ancora un po’ di tempo per valutare l’ex Bragantino“.