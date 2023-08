Napoli, Garcia blocca Zanoli e l’agente sbotta: “Non gioca mai”

Rudi Garcia è pronto a prendersi il Napoli. Il nuovo allenatore partenopeo ha il duro compito di essere il sostituto di Luciano Spalletti, il mister che ha portato alla piazza partenopea tanta felicità con la conquista del primo Scudetto dell’era De Laurentiis e riportando il trofeo in Campania dopo oltre trent’anni.

Con il presidente sono state programmate le strategie di mercato, con Garcia che a sorpresa ha bloccato una cessione che De Laurentiis e Meluso avevano già stabilito: Alessandro Zanoli.

La conferma è arrivata dallo stesso agente del calciatore, il quale aveva chiesto di essere ceduto in prestito per fare esperienza: “La cosa è forzata, dura, senza possibilità di un dialogo. Ho messaggi irrispettosi anche del mio ruolo di agente del calciatore che mi sono stati inviati dal presidente, ripeto, posso mettere tutto nero su bianco. Zanoli sarebbe pure contento di rimanere a Napoli, ma se giocasse! Sembra il secondo portiere ora come ora, non gioca mai“.

Mentre Zanoli era già pronto a svuotare l’armadietto e salutare i compagni, Rudi Garcia l’ha sorpreso annunciandogli la decisione. Probabilmente, Zanoli resterà a Napoli per almeno altri sei mesi.