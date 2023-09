Napoli, Garcia ‘boccia’ Kvara ed esalta Raspadori: “Contento per lui, è un ragazzo che se lo merita”

Rudi Garcia non sta attraverso un bel momento sulla panchina del Napoli. Ad appena un mese dall’inizio del campionato, infatti, è già a rischio, con i tifosi azzurri che stanno chiedendo a grande voce il suo esoneri prima di compromettere l’intera stagione sportiva della società.

Il mister, intanto, va per la sua strada e per le sue idee. L’ex allenatore dell’Al Nasr non vuole scegliere i calciatori in base a quanto fatto lo scorso anno, tutti sono in discussione e nessuno deve sentirsi sicuro del posto. È quanto successo in queste prime giornate a Kvara, con l’attaccante georgiano che non ha preso bene l’ultima sostituzione contro il Genoa, una ‘bocciatura’ negli ultimi minuti per far capire che bisogna allenarsi sempre al massimo.

Chi ha convinto Rudi Garcia in queste prime giornate è Giacomo Raspadori. L’attaccante italiano è infatti un vero e proprio pupillo del mister e lo ha espresso anche nell’ultima conferenza stampa: “Dobbiamo avere più frecce nel nostro arco, Raspadori trequartista è una soluzione”.

“Ha partecipato alle quattro partite che abbiamo giocato, è stato titolare nelle prime due. Sono contento che stasera abbia segnato perché se lo merita, è un giocatore importante per noi. Può giocare anche punta centrale o sulle fasce, ma anche da mezzala. Per un allenatore è utile avere giocatori polivalenti”.