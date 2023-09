Napoli, Garcia chiude il caso Osimhen: “Ci ho parlato, ho un messaggio per i napoletani”

Davanti alle telecamere, l’allenatore della SSC Napoli, Rudi Garcia, chiude definitivamente il caso Victor Osimhen, annunciando ai napoletani che il giocatore è ancora più carico per mettersi a disposizione della squadra: “Ci siamo parlati, dopo Bologna eravamo tutti frustrati e arrabbiati perché non avevamo vinto, lui in primis”.

“Poi in questi due giorni ci sono stati episodi maldestri sui social che non hanno aiutato alla serenità di tutti. Ci ho parlato, lui si concentra sul campo dove a lui piace essere. Darà il suo meglio”, ha dichiarato il mister partenopeo poco prima di scendere in campo contro l’Udinese.

Dopo le polemiche post Bologna e il caso del video Tik Tok, l’allenatore Rudi Garcia ha ritrovato una grande squadra che per la prima volta è sembrata quella che lo scorso anno ha vinto lo Scudetto.

Ora, nella prossima gara contro il Lecce, il Napoli dovrà confermare quanto di buono fatto vedere questa sera.