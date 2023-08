Napoli, Garcia e ADL impressionati dal 18enne Russo: nuovo contratto fino al 2028 per evitare sorprese dal Nord Italia

La SSC Napoli ha intenzione di guardare al futuro premiando i calciatori meritevoli della squadra primavera. Uno dei giocatori che più ha impressionato Rudi Garcia durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, è senza dubbio Lorenzo Russo, centrocampista classe 2005 che il mister ha già fatto esordire in una delle amichevoli precampionato.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rinnovato il contratto del 18enne fino al 2027 per evitare possibili sorprese da club del Nord Italia. Difficilmente, però, Russo resterà a Napoli in questa stagione. L’obiettivo è infatti farlo crescere in club di B o C per fare esperienza e semmai portarlo in prima squadra dal prossimo anno.