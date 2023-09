Napoli, Garcia e il ‘caso’ Kvara: “Non è ancora al top”. C’è un rischio per la prossima partita

La partita persa contro la Lazio rappresenta un primo campanello d’allarme. L’allenatore Rudi Garcia non vuole cali di concentrazione anche in vista del tour di force che ci sarà al ritorno dalle Nazionali. Il nuovo allenatore, al termine della gara, ha fatto una piccola tirata d’orecchie ai suoi calciatori, sottolineando la condizione non ottimale del calciatore simbolo della squadra, Kvara.

“Non siamo ancora al 100%, Kvara non poteva giocare 90’ ma mi è piaciuto il suo primo tempo. Spero che tutti tornano al 100% dalle nazionali, poi inizierà una maratona che dobbiamo iniziarla vincendo la prima delle 7 partite che ci aspettano”.

Contro i biancocelesti, inoltre, il mister azzurro ha visto alcuni calciatori non in forma e per questo potrebbe optare per importanti cambiamenti nel caso in cui non ci siano miglioramenti tra due settimane.

Il primo calciatore che potrebbe partire dalla panchina è proprio Khvicha Kvaratskhelia. Garcia vuole infatti schierare dal primo minuto calciatori al 100%, e non ad una forma non idonea al campionato. Con il suo talento Rudi Garcia è stato chiaro. A Napoli, per via dei tanti impegni, non ci si può permettere di non essere in forma. È necessario sempre essere al massimo della condizione.