Napoli, Garcia e il “consiglio dei saggi”: chi sono i sei giocatori che ne fanno parte

Questa sera il Napoli si troverà a dover affrontare una sfida molto importante, quella contro il Real Madrid. Rudi Garcia ha fatto delle importanti considerazioni in conferenza stampa e, a tal proposito, il giornalista Massimo Ugolini ha parlato del cosiddetto “consiglio dei saggi”.

Le parole di Rudi Garcia

“Io parlo con i miei giocatori individualmente, collettivamente, ho creato un consiglio dei saggi con i leader, spesso è l’allenatore che chiama i giocatori per parlare di qualcosa piè che i giocatori che sollecitano l’allenatore, dovrebbero farlo di più. Non è stato così a Napoli” ha dichiarato il tecnico secondo il quale la squadra avrebbe ritrovato energia e compattezza.

I sei saggi di Garcia

Massimo Ugolini, giornalista, ha rilasciato a Sky alcune dichiarazioni sul cosiddetto “consiglio dei saggi” ovvero quei sei giocatori di fondamentale importanza per il tecnico: “Tra i saggi c’è sicuro Di Lorenzo, ma anche Anguissa, Mario Rui e Zielinski. Aggiungerei Politano e non sottovaluterei Meret”.

“Osimhen e Kvara? Un po’ per l’anagrafe e un po’ per carattere sono fuori da queste dinamiche. Osimhen è una persona molto impulsiva, va seguito, non sembra avere le caratteristiche per questa carica nel consiglio dei saggi” ha concluso il giornalista.