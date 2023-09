Napoli, Garcia e il sogno Roberto De Zerbi nel 2024: ADL ha comprato un pupillo dell’allenatore del Brighton

La stagione della SSC Napoli non è iniziata col piede giusto. Dopo le vittorie contro Frosinone e Sassuolo, la squadra azzurra ha fatto una brutta figura contro la Lazio di Maurizio Sarri, con un secondo tempo che ha mostrato tutte le insicurezze della nuova squadra di Rudi Garcia, il quale è sembrata spaesata dopo il secondo gol subito.

Intanto, dall’estero, si parla ancora di Napoli e del suo allenatore, con Rudi Garcia che potrebbe rappresentare solo un ‘traghettatore’ in vista del vero obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la stagione 2024/2025: Roberto De Zerbi.

Proprio l’ex attaccante del Napoli sarebbe infatti un grande pupillo del presidente azzurro, il quale avrebbe già fatto, inutilmente, un tentativo per sostituirlo a Luciano Spalletti. Il mister, infatti, per il momento non vuole lasciare l’Inghilterra e godersi la squadra che ha costruito nella passata stagione con l’obiettivo di arrivare ad un traguardo storico, la qualificazione in UEFA Champions League.

La prossima stagione, però, le cose potrebbero cambiare, con Aurelio De Laurentiis che potrebbe fare un tentativo. Il numero uno azzurro, infatti, avrebbe già acquistato un calciatore che De Zerbi apprezza particolarmente: Jesper Lindstrom. Queste le parole dell’allenatore sull’ex Francoforte: “Io il ’10’ lo intendo con un po’ più di strappo. Come Lindstrom dell’Eintracht Francoforte, che è un calciatore molto forte”.