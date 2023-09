Napoli, Garcia già in bilico: i nomi degli eventuali sostituti. De Laurentiis ha un sogno (quasi impossibile)

Sono passate appena quattro partite e in casa Napoli già impazza il #Garciaout. Dopo la partita contro il Genoa i tifosi azzurri hanno già puntato il dito contro l’allenatore partenopeo e chiedono al presidente Aurelio De Laurentiis di prendere provvedimenti urgenti.

Rudi Garcia non ha ancora quadrato la squadra e il rischio è quello di essere sostituito nel caso in cui non arriveranno risultati e soprattutto gioco convincenti. Ma, su chi potrebbe puntare la proprietà azzurra in caso di addio di Rudi Garcia?

Bisognerà vedere tra gli allenatori attualmente senza contratto, tra cui spiccano anche nomi eccellenti: Lampard, Nagelsmann, Low, Galtier, Zidane, ma, soprattutto Antonio Conte. L’allenatore italiano è infatti in attesa di un’avventura stimolante, una squadra che gli possa permettere di ritornare in scena da leader con Aurelio De Laurentiis che sarebbe stuzzicato dall’idea di averlo in panchina.

Tuttavia, il sogno di Aurelio De Laurentiis per la panchina azzurra ha un nome preciso, anche se attualmente sotto contratto: Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool rappresenta da sempre un pupillo del presidente e il rapporto tra i cui è sempre stato di reciproco rispetto. Chissà se, prima poi, Aurelio De Laurentiis decida davvero di mettere sotto contratto il tecnico.