Napoli, Garcia ha notato il talento di Iaccarino: nel 2024 potrebbe puntare alla convocazione in prima squadra

Durante lo scorso ritiro estivo, molti sono i giovani che si sono messi in mostra sotto la guida di Rudi Garcia. Il mister è infatti un amante dei giovani e punta sempre sui ragazzi a disposizione del club.

Chi ha brillato in quella settimana di ritiro è stato senza dubbio Gennaro Iaccarino. Il centrocampista azzurro è riuscito a farsi notare dall’allenatore, il quale ha sottolineato spesso le sue qualità. Per questo motivo, d’accordo con la proprietà azzurra, si è deciso di mandarlo via in prestito per un anno, con l’obiettivo di puntare alla convocazione in prima squadra dal 2024.

Questo il comunicato del suo nuovo club: “Centrocampista centrale, classe 2003, nato a Scafati (Sa), 46 presenze e 6 gol con la Primavera del Napoli, 6 presenze e 1 gol nella scorsa edizione della UEFA Youth League, Iaccarino è stato a disposizione di mister Garcia nel ritiro di Dimaro segnando anche una rete nella prima uscita stagionale con l’Anaune”.

Nonostante Aurelio De Laurentiis non punti sulla Primavera azzurra, è evidente come molti siano i giovani calciatori che possono rendersi protagonisti, anche in Serie A. Iaccarino rappresenta, senza dubbio, una grande promessa.