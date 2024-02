Napoli, Garcia non condivideva due scelte di mercato di Aurelio De Laurentiis

A Napoli, Rudi Garcia ha avuto l’arduo compito di prendere una squadra reduce dalla vittoria di uno storico Scudetto con un gruppo ben solido creato dall’allenatore Luciano Spalletti. L’ex mister partenopeo, infatti, non aveva trovato il feeling con alcuni calciatori e lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis.

Quest’ultimo, nell’ultima conferenza stampa, ha criticato l’operato del mister francese, con parole molto dure. L’edizione de Il Mattino riporta: “Pure a Rudi Garcia non sono andate a genio le frasi del presidente”.

“Primo, perché è stato esonerato quando l’obiettivo per cui era stato ingaggiato in estate, il quarto posto, era centrato (adesso invece il Napoli è al settimo); poi perché in silenzio ha accettato delle scelte di mercato che non ha condiviso (a partire dall’arrivo di Natan e dalla partenza di Lozano) senza fare polemiche e accollandosi responsabilità non sue”.

Rudi Garcia, quindi, non aveva gradito l’addio di un attaccante importante come Lozano e l’arrivo di Natan per sostituire Kim. Due decisioni che poi, sul lungo termine, hanno influito sulla stagione negativa della squadra azzurra.