Napoli, Garcia parla chiaro a De Laurentiis: “Lo voglio, ci serve”

Nel corso della scorsa sessione di mercato il Napoli ha dovuto rivedere l’assetto della squadra con l’uscita del difensore sudcoreano Kim Min-Jae e le nuove entrate che sono entrate a far parte del team azzurro.

Nel corso delle trattative il neo mister azzurro, Rudi Garcia, non è mai intervenuto in maniera diretta. Il lavoro, infatti, si è sempre svolto dietro le quinte e, soprattutto, di comune accordo con il presidente De Laurentiis.

C’era, però, un calciatore in particolare che aveva attirato l’attenzione del tecnico francese nei mesi estivi. Si tratta del centrocampista svedese Jens Cajuste che ha esattamente le caratteristiche di cui Rudi Garcia aveva bisogno a centrocampo.

Proprio per questo Garcia non ha nascosto al patron azzurro le sue preferenze: “Lo voglio! Ci serve come il pane“. Sembra siano state proprio queste le parole che il tecnico ha fatto recapitare a De Laurentiis che non ha esitato ad accontentarlo.

Centrocampista ma anche mediano, qualche volta centrale in difesa, Cajuste sicuramente ha tutte le carte in regola per diventare uno dei titolarissimi del Napoli di Garcia. Dopo l’esordio con il Frosinone, infatti, è in netta ripresa e non è da escludere un ruolo da protagonista nel corso della stagione.