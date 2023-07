Napoli, Garcia porta tanti giovani in ritiro. Zanoli andrà via, il mister vuole un uomo di esperienza

La stagione del Napoli sta per iniziare. Nei prossimi giorni gli uomini di Rudi Garcia inizieranno il ritiro di Dimaro e si rivedranno per la prima volta dopo la vittoria del campionato italiano. L’obiettivo è ripetersi e per farlo è importante impostare bene la testa sin dai primi giorni di ritiro.

Prima dell’arrivo dei big, a Dimaro ci saranno i giovani, con mister Rudi Garcia che vuole esplorare i ragazzi a disposizione della Primavera azzurra. A riferirlo è l’edizione de Il Corriere dello Sport: “Nel gruppo in partenza per la Val Di Sole ci saranno molti giovani: Ambrosino e D’Agostino, attaccante ed esterno offensivo classe ‘2003 rientranti dai prestiti al Cittadella e alla Juve Stabia, i Primavera Marchisano (esterno destro), D’Avino (difensore centrale), Spavone e Russo (centrocampisti)“.

Chi è pronto per il ritiro ma che difficilmente resterà in maglia azzurra è Alessandro Zanoli. Il calciatore è richiesto da diversi club di Serie A ed anche esteri, un ragazzo che ha voglia di giocare e mettersi in mostra considerando la sua giovane età, 22 anni. Inoltre, anche il mister Rudi Garcia non lo ritiene ancora pronto per indossare la maglia azzurra con continuità e fare da spalla a Giovanni Di Lorenzo nei momenti di difficoltà. Da qui, quindi, la decisione di puntare su un uomo di esperienza come Davide Faraoni, il quale diventerà il nuovo terzino destro del Napoli nei prossimi giorni.