Napoli, Garnacho ha detto sì: nuova offerta ufficiale allo United, la trattativa si può chiudere?

La SSC Napoli si avvicina sempre più ad Alejandro Garnacho. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, la dirigenza partenopea ha aumentato l’offerta per il Manchester United arrivando a 55 milioni di euro: “Il Napoli non molla Garnacho, che ha già un accordo verbale con gli azzurri per un quinquennale da 3 milioni netti.”.

“L’ultima offerta è di 55 milioni di euro, bonus compresi, ma il Manchester United resta fermo sulla richiesta iniziale di 70 milioni”, riporta Tuttosport. La cifra ancora non è sufficiente ma il club inglese potrebbe presto abbassare le pretese per fare cassa e cedere un calciatore che comunque non risulterebbe più indispensabile alla causa United. De Laurentiis ha quindi aumentato l’offerta forte della volontà di Antonio Conte di avere a Napoli l’argentino.

GARNACHO-NAPOLI, ACCORDO VERBALE RAGGIUNTO: IL CLUB PARTENOPEO AUMENTA L’OFFERTA ALLO UNITED E RAGGIUNGE I 55 MILIONI DI EURO

La notizia più importante, però, è l’accordo raggiunto con il calciatore volenteroso di approdare alla corte di Antonio Conte. La volontà del calciatore è infatti sempre fondamentale per portare a buon esito le trattative e spesso anche a cifre inferiore rispetto a quelle che il club di appartenenza vorrebbe ottenere.

Un classico esempio è quello di Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli valutava il suo attaccante non meno di 100 milioni di euro. Tuttavia, la volontà del calciatore di approdare a Parigi ha quasi obbligato la società a cedere il suo calciatore per una cifra inferiore per evitare problematiche nei prossimi mesi.