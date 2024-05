Napoli, Gasperini la carta per arrivare a Scalvini e Koopmeiners: necessario investimento da 90 milioni

La panchina del Napoli è oggetto di desiderio per diversi allenatori, ma in questo momento spicca il nome di Gian Piero Gasperini con quote molto alte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra che De Laurentiis abbia individuato nel tecnico dell’Atalanta il futuro per la sua squadra.

Gasperini è conosciuto per il suo modo di far giocare le squadre, guadagnandosi il soprannome di “Dentista” per la sua capacità di migliorare le performance dei suoi giocatori in modo significativo.

La sua Atalanta recente è la prova tangibile di ciò: una squadra che ha saputo stupire e competere ad alti livelli. Non sorprende, dunque, che il Napoli lo consideri come il leader di cui ha bisogno dopo una stagione segnata da molteplici problemi.

Con l’eventuale arrivo di Gasperini, la SSC Napoli potrebbe acquistare diversi calciatori dell’Atalanta, giocatori già attenzionati da Aurelio De Laurentiis nella passata stagione: Scalvini e Koopmeiners.

Per acquistarli sarà però necessario convincere l’Atalanta. Il presidente Percassi, infatti, valuta il primo non meno di 40 milioni di euro. Per il secondo, invece, sarà necessario sborsare almeno 50 milioni.