Napoli, Gasperini sale in cima alle preferenze di Aurelio De Laurentiis: è il favorito per il post Calzona

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, cambierà allenatore al termine della stagione. Francesco Calzona andrà via a giugno, con il mister che ritornerà ad allenare la Slovacchia a pieno ritmo. Molti sono i nomi accostati al Napoli in queste settimane, da Conte a Pioli, passando per Italiano.

Un mister che però è sempre piaciuto ad Aurelio De Laurentiis e che in passato è stato ad un passo dal Napoli è Gianpiero Gasperini.

Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’allenatore dell’Atalanta sarebbe ora in cima alle preferenze del presidente Aurelio De Laurentiis e in pole per prendere il posto di Francesco Calzona al termine della stagione. Il tecnico bergamasco sarebbe il favorito della dirigenza azzurra.

STEFANO PIOLI E VINCENZO ITALIANO SUBITO DOPO GASPERINI: OGNI DISCORSO SARA’ RIMANDATO AL TERMINE DELLA STAGIONE

Subito dopo Gasperini, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Ogni discorso, continua il Corriere dello Sport, sarà però rimandato al termine della stagione dal momento che il mister è ora impegnato nelle partite di campionato ed Europa League.