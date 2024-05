Napoli, Gasperini scelto come tecnico: la risposta

La panchina del Napoli è oggetto di desiderio per diversi allenatori, ma in questo momento spicca il nome di Gian Piero Gasperini con quote molto alte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra che De Laurentiis abbia individuato nel tecnico dell’Atalanta il futuro per la sua squadra.

Gasperini è conosciuto per il suo modo di far giocare le squadre, guadagnandosi il soprannome di “Dentista” per la sua capacità di migliorare le performance dei suoi giocatori in modo significativo. La sua Atalanta recente è la prova tangibile di ciò: una squadra che ha saputo stupire e competere ad alti livelli. Non sorprende, dunque, che il Napoli lo consideri come il leader di cui ha bisogno dopo una stagione segnata da molteplici problemi.

Bisogna pazientare ancora

De Laurentiis vede nel calcio aggressivo e spettacolare di Gasperini il futuro del club, con la sua difesa a tre e la tattica orientata sull’uomo. Tuttavia, occorre pazientare un po’ poiché l’Atalanta è ancora impegnata in varie competizioni, tra cui le semifinali di Europa League e la finale di Coppa Italia. Nonostante ciò, c’è apertura e interesse reciproco da entrambe le parti, con la consapevolezza che il futuro potrebbe portare Gasperini sulla panchina del Napoli.