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Napoli, Gatti e Rabiot per accontentare Max Allegri: l’ex PSG avrebbe già manifestato interesse al trasferimento

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Fonte: Wikimedia Commons

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, il prossimo mercato estivo potrebbe essere caratterizzato da interventi mirati per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. La priorità del club azzurro sarebbe quella di rinforzare soprattutto il reparto arretrato e la linea mediana.

Tra i profili maggiormente graditi al tecnico livornese ci sarebbe Federico Gatti, difensore della Juventus che Allegri conosce molto bene. Il centrale bianconero è cresciuto notevolmente sotto la guida dell’allenatore toscano e rappresenterebbe una soluzione ideale per aumentare fisicità, leadership ed esperienza.

Per il centrocampo, invece, il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Adrien Rabiot. Il francese sarebbe considerato il profilo perfetto per garantire qualità, forza atletica e personalità in mezzo al campo. L’ex Paris Saint-Germain avrebbe mantenuto un ottimo rapporto con Allegri e, secondo diverse indiscrezioni, avrebbe già manifestato la propria disponibilità a valutare positivamente un eventuale trasferimento in azzurro.

L’obiettivo della dirigenza partenopea sarebbe quello di chiudere entrambe le operazioni con un investimento complessivo inferiore ai 40 milioni di euro. Una strategia che consentirebbe al Napoli di consegnare ad Allegri due dei suoi calciatori preferiti senza compromettere gli equilibri finanziari del club.

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