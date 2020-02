Napoli, Gattuso: “Allan non convocato perché non si allena come dico io!”

Nella consueta conferenza stampa alla vigilia delle partita, Gennaro Gattuso ha rilasciato importanti dichiarazioni soprattutto riguardo alla lista di convocati per la gara con il Cagliari.

Per il match contro i rossoblù non sono stati infatti convocati Koulibaly, Lozano, Milik e Allan. I primi tre sono fermi ai box per problemi fisici, il brasiliano invece è stato escluso in maniera sorprendente. Interrogato infatti su tale scelta, Gennaro Gattuso ha risposto così per motivare la sua decisione.

Fuori Allan dai convocati, è la prima notizia di giornata?

“Nessuna polemica, non s’è allenato come voglio io e sta a casa. Domani è un altro giorno, senza rancore, quando torneremo se si allenerà come dico io verrà convocato altrimenti no”.

Una spiegazione chiara che apre un piccolo caso in quel di Napoli. Nessun problema fisico per Allan che però viene lasciato a casa per scarso impegno: un segnale da parte di Gattuso che vuole tutti al 100%, senza alcuna distinzione.

Il massimo impegno deve essere all’ordine del giorno, soprattutto in un momento delicato come questo. Chi non ha voglia di giocare rimanga a casa. Il monito dell’allenatore calabrese è chiaro. Bisogna ora ovviamente capire l’intenzione di Allan, con la speranza che il calciatore brasiliano impari la lezione e venga integrato nuovamente nel gruppo dopo la partita con il Cagliari.