Napoli, Gattuso avrebbe deciso di andare via a fine stagione

L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, non sembra essere più a suo agio sulla panchina del Napoli. Dopo le ricerche di Aurelio De Laurentiis di un nuovo allenatore, tra i due i rapporti non solo più ottimali.

Per questo motivo, secondo alcune indiscrezioni, Rino Gattuso avrebbe ormai deciso di prendere una drastica decisione a prescindere da come finirà l’attuale stagione, ovvero andare via.

Al termine della stagione, quindi, il mister partenopeo sarebbe pronto a dimettersi dalla guida del Napoli anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Per Gattuso, infatti, i rapporti personali sono fondamentali. Non a caso, durante la sua esperienza al Milan, il mister decise di andare via.

In queste ultime settimane, intanto, Aurelio De Laurentiis si sta già informando sui nuovi allenatori. Tra i contatti del presidente ci sarebbero stati non solo Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano, ma anche Max Allegri, ex allenatore della Juventus.