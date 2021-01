Napoli, Gattuso blinda Llorente: non convince la tenuta degli altri bomber in rosa

Fernando Llorente sarà l’uomo in più di questo Napoli. Lo ha deciso Gattuso e ribadito Giuntoli ai tanti club che già subodoravano il colpo di mercato. Lo spagnolo non si muoverà in questa sessione invernale di calciomercato, anzi, per lui potrebbe aprirsi all’improvviso anche la possibilità di un incredibile rinnovo. Il tutto sta nelle non eccellenti condizioni in cui imperversano gli attaccanti ad oggi presenti in rosa.

Il Napoli blinda Llorente e quasi sicuramente lo caricherà di maggiori responsabilità da qui alla fine del campionato. Una scelta che va fortemente controcorrente rispetto a quanto osservato fin oggi con l’attaccante di Pamplona spesso relegato in panchina se non in tribuna. La natura di tale cambio di rotta sta tutta da ricercare nella insospettabile fragilità degli altri colleghi che faticano a trovare la forma e la continuità.

Napoli, dove sono finiti i tuoi bomber?

Victor Osimhen, tra un infortunio muscolare e la positività al Covid-19, rischia di poter rivedere il campo non prima del 6 febbraio. Una mazzata per la società che dopo i guai all’articolazione della spalla sperava in un comportamento più professionale del bomber nigeriano che invece si è dimostrato colpevolmente ingenuo.

Seppur non ufficialmente indisponibili, Politano e Lozano faticano a trovare la forma perfetta cosicché, sempre più spesso, in campo abbiamo iniziato a vedere l’ex SPAL, Andrea Petagna. Una presenza di peso ma poco redditizia a giudicare dai soli quattro centri messi a segno finora. Potrebbe venire in aiuto l’altro corazziere del club, ossia Arkadiusz Milik, ma in questo caso la mancata iscrizione nelle liste imposta dalla società ne ha inficiato ogni apporto.

Gattuso ha stravolto l’attacco leggero visto negli ultimi anni, specialmente sotto la guida Sarri. La presenza di tre pesi piuma là davanti non convince il tecnico calabrese così come la dirigenza azzurra che, non a caso, ha deciso di improntare gli ultimi arrivi in avanti su giocatori dalla stazza non indifferente quali Osimhen e Petagna. Il loro digiuno da gol però inizia a farsi sentire, una condizione che ringalluzzirà Llorente, che non ha mai scalpitato per andare via anche dopo aver collezionato soltanto 48 minuti in 3 match. La sensazione è che da qui in avanti ci si affiderà con maggiore convinzione al basco.