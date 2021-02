Napoli, Gattuso chiama a rapporto Osimhen: è lui il rinforzo di cui il Napoli ha bisogno

Il passato è alle spalle ma il futuro potrebbe ancora avere diversi capitoli da scrivere della lunga storia di questa stagione in casa Napoli. Le delusioni per un cammino difficoltoso e irto di insidie devono essere dimenticate, anche perché la posizione in classifica è ancora buona e le soddisfazioni a portata di mano. Servirebbe soltanto un migliore contributo da parte degli attaccanti che ultimamente latita. La soluzione però non è nel mercato ma già in casa e per lo staff di Gattuso si tratta di Victor Osimhen.

Il nigeriano, ex del Lille, è lui l’uomo su cui coach Gattuso vuole fare affidamento da qui alla fine delle contese stagionali. Mister 70 milioni finora ha lavorato a mezzo servizio, rimanendo fin troppo nell’ombra e soprattutto mettendo a segno soltanto due gol in 15 apparizioni.

Il dato non proprio eccezionale diventa ancora più drammatico se si pensa che nelle ultime cinque gare il Napoli è andato in rete altrettante volte. Un bottino davvero misero per chi aveva ben altre ambizioni in estate, soprattutto dopo il grande sforzo economico profuso per il ventiduenne nigeriano.

Queste e molte altre motivazioni hanno spinto Gattuso in prima persona a chiamare a colloquio privato più di qualche volta Osimhen, stringendo con lui un vero e proprio patto d’onore. Il tecnico si è impegnato a riportare ai migliori livelli atletici e tecnici il giocatore proponendo anche sedute personalizzate al di fuori del normale orario d’allenamento. Da parte sua Osimehn dovrà cercare di essere quanto più professionale possibile e impegnarsi ogni qual volta sarà chiamato a dare il suo contributo.

L’idea è quella di concedere al bomber sempre maggiore spazio nella formazione titolare, prospettando per lui, entro i primi giorni di marzo, una preparazione tale da poter affrontare agilmente tutti e novanta i minuti di gioco. Ci si appresterà, dunque, ad ammirare una squadra sempre più a trazione anteriore con Osimhen chiamato a diventare la bocca da fuoco d’elezione e non più l’apri-spazi o l’assistman per i suoi compagni. Esattamente quello che ci si aspettava da lui dallo scorso primo settembre.