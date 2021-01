Napoli, Gattuso chiede di bloccare le altre cessioni per evitare di restringere la rosa

L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, è molto turbato per la sconfitta rimediata contro la Juventus. La squadra azzurra, infatti, non ha sfruttato le occasioni per mettere la palla in rete e si è trovata a guardare i rivali alzare la Coppa.

Al termine della gara il presidente Aurelio De Laurentiis è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con la squadra, una decisione che ha applaudito anche lo stesso mister.

Il giorno dopo la sconfitta, il Napoli è riuscito a piazzare Arek Milik. L’attaccante polacco si è infatti trasferito al Marsiglia, con la squadra francese che ha preso il calciatore in prestito con obbligo di riscatto nel 2022.

Subito dopo la cessione, Rino Gattuso avrebbe chiamato il presidente Aurelio De Laurentiis per chiedergli di bloccare le altre cessioni, tra i quali Lobotka, Ghoulam e Llorente.

Il mister, infatti, non vuole dismettere la sua rosa. Soprattutto in periodo di Covid è fondamentale avere una squadra lunga.