Napoli, Gattuso chiede garanzie tecniche per il rinnovo

La redazione di Canale 21, nel corso della trasmissione sportiva “Campania Sport”, ha parlato in maniera approfondita della situazione che lega Gennaro Gattuso ed il Napoli. L’intesa di rinnovo tra le parti infatti non è stata ancora trovata e ciò può apparire strano alla luce dei risultati conseguiti dal tecnico calabrese.

Alla base del mancato accordo tra tecnico e club ci sono delle garanzie, chieste da Gattuso, che da parte di Aurelio De Laurentiis tardano ad arrivare. Garanzie tecniche riguardo al progetto Napoli più che garanzie economiche. Ecco dunque le parole proferite dalla redazione di Canale 21 in merito all’argomento.

“Partiamo con il ribadire un aspetto: non è vero che l’allenatore Rino Gattuso starebbe chiedendo ‘la luna’ per rinnovare. Non vuole chissà quale stipendio per firmare con i partenopei“.

“In realtà, non è una questione economica. Sappiamo per certo che Gennaro Gattuso, in questo momento, non vuole rinnovare con il Napoli: ma non perché non voglia restare, chiariamo, bensì perché chiede alla dirigenza delle garanzie tecniche prima che economiche, e non le avrebbe ancora ricevute.

“Victor Osimhen lo è? E’ stato un acquisto avallato dallo stesso mister, però adesso Gattuso vuole parlare di progetti prima che di soldi. Le parti devono ancora trovare l’intesa”