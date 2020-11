Napoli, Gattuso chiede il rinnovo di Hysaj: ha il contratto in scadenza a giugno

In casa Napoli si pensa già al prossimo mercato invernale. L’intenzione della società è quella di non spendere inutilmente e condurre un mercato intelligente per accontentare mister Rino Gattuso.

L’obiettivo principale è quello di non perdere a costo zero alcuni membri fondamentali della squadra, tra i quali Elseid Hysaj.

Il difensore albanese, infatti, è uno dei pupilli di mister Rino Gattuso e per questo motivo l’allenatore ha chiesto alla dirigenza di trattare con il suo agente per trovare un accordo contrattuale.

Hysaj ha infatti il contratto in scadenza il prossimo giugno e l’allenatore non vuole perderlo la prossima stagione.

Il suo agente ha già fatto sapere più volte di voler definire la trattativa entro il mese di novembre e non andare troppo per le lunghe. La questione, però, non sembra semplice e il Napoli potrebbe in questo modo perdere un pezzo fondamentale della scacchiera di mister Gattuso.