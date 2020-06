Napoli, Gattuso chiede un centravanti: Immobile il sogno, Osimhen l’alternativa

La sessione estiva di calciomercato è vicinissima. Tempo allora, per le varie squadre di Serie A e non, di iniziarsi a guardare intorno con l’obiettivo di migliorare la propria rosa. Il Napoli è partito in anticipo quest’anno, causa l’avvicendamento sulla panchina azzurra tra l’uscente Carlo Ancelotti e l’entrante Gennaro Gattuso.

Il tecnico calabrese infatti, prendendo le redini del progetto tecnico, ha chiesto sin da subito alcuni innesti mirati alla società. Pedine importanti sono arrivate già a gennaio (Demme, Lobotka e Politano), altre arriveranno probabilmente tra luglio ed agosto.

Come più volte detto, il reparto più caldo del Napoli in relazione al mercato è quello offensivo. Qui infatti Callejon è destinato all’addio, così come Arkadiusz Milik. In particolare Gennaro Gattuso avrebbe già espresso alla società il desiderio di acquistare un attaccante importante, così da sostituire l’ariete polacco.

Il sogno del tecnico calabrese è chiaro e risponde al nome di Ciro Immobile. Quella che porta all’attaccante di Torre Annunziata rimane però una pista molto ardua da percorrere. Difficile infatti che Lotito possa privarsi del proprio bomber, soprattutto dopo un’annata incredibile come quell’attuale.

Va detto comunque che in caso di accordo tra Lazio e Napoli, Immobile non si farebbe troppi problemi ad accettare l’azzurro, anzi. Appena dopo l’attaccante napoletano, nel taccuino di Cristiano Giuntoli vi è Victor Osimhen, attaccante del Lille per cui Gennaro Gattuso stravede.