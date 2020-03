Napoli, Gattuso ci aveva visto giusto. Nuova richiesta ad ADL ma Lotito mette i bastoni fra le ruote

Il calciomercato del Napoli, in questo 2020, è stato davvero sontuoso con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha messo a segno diversi colpi spendendo una cifra superiore ai 90 milioni di euro. Due di questi acquisti, Rrhamani e Petagna, arriveranno in azzurro solo il prossimo giugno.

Un acquisto che ha sorpreso un po’ tutti è stato Diego Demme. Arrivato per poco più di 10 milioni di euro e tra l’indifferenza generale, ha subito saputo dare equilibrio al centrocampo con Gattuso che ha puntato forte su di lui. Proprio l’allenatore azzurro, infatti, aveva chiesto ad ADL un giocatore di esperienza in mezzo al campo in grado di mettersi la squadra sulle spalle e far girare bene la palla.

Il presidente partenopeo ha ascoltato il consiglio del suo mister e, attualmente, si trova in squadra un grande calciatore pagato poco prendendo in considerazione gli acquisti folli delle ultime stagioni.

Ora, il mister Gennaro Gattuso avrebbe fatto un’altra richiesta, un altro giocatore di esperienza che ha già allenato ai tempi del Milan: Jack Bonaventura. Quest’ultimo, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e per questo potrebbe arrivare in azzurro a costo zero.

Sulla strada tra Bonaventura e il Napoli, però, potrebbe esserci Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, infatti, sarebbe pronto a mettere il bastone fra le ruote alla società partenopea e mettere il giocatore sotto contratto già nelle prossime settimane. Claudio Lotito, quindi, potrebbe soffiare al Napoli un grande pupillo di Gennaro Gattuso.