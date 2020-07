Napoli, Gattuso considera Immobile unica alternativa a Osimhen

In queste ultime ore Il Mattino ha concesso ampio spazio alla trattazione del calciomercato azzurro, soffermandosi in particolare sulla ricerca del centravanti da acquistare. Come ormai ampiamente risaputo, Victor Osimhen è il primo nome sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Il centravanti francese è l’attaccante ideale per Gennaro Gattuso, che ormai non considera quasi alcun altra alternative oltre a lui. Quasi però, perché in realtà un nome come piano B vi sarebbe, poco più di un sogno al momento.

La sola alternativa individuata dalla coppia Giuntoli – Gattuso risponde infatti al nome di Ciro Immobile, bomber della Lazio. Per il ragazzo di Torre Annunziata non è stata messa in piedi ancora alcuna trattativa ma sono stati effettuati dei timidi sondaggi tra le parti.

Ovviamente al momento il Napoli vorrebbe aspettare la decisione definitiva di Victor Osimhen, che però non sembra apparire molto convinto riguardo all’accettare l’offerta azzurra. Il centravanti del Lille sta infatti ascoltando le varie proposte che gli stanno arrivando in questi ultimi giorni, soprattutto dalla Premier League.

In caso di definitiva fumata nera per Osimhen ecco che allora il Napoli piomberebbe su Ciro Immobile, da sempre pallino di Aurelio De Laurentiis. Ovvio che la trattativa con la Lazio non sarà delle più facili, meno difficile invece sarà convincere il calciatore napoletano ad accettare l’offerta azzurra.