Napoli, Gattuso e Giuntoli a rischio licenziamento. ADL pensa a Sarri o Benitez per ripartire

In casa Napoli si pensa al futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta iniziando ad avere dubbi sul possibile proseguo con Rino Gattuso. Le ultime prestazioni, davvero imbarazzanti, stanno portando il Napoli fuori dalla zona Champions League.

Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente sarebbe furibondo non solo con Rino Gattuso, ma anche con Cristiano Giuntoli. Possibili, quindi, drastiche decisioni anche sul dirigente azzurro che, da qui a breve, potrebbe essere anche licenziato.

In caso di esonero di Rino Gattuso, il Napoli starebbe pensando ad alcuni nomi a sorpresa, tra cui quelli di Rafa Benitez e Maurizio Sarri.

Proprio questi due allenatori sono stati fondamentali per la crescita della squadra negli ultimi anni e Aurelio De Laurentiis ne è consapevole.

Per ripartire e non perdere il treno Champions, quindi, Aurelio De Laurentiis è pronto al grande sforzo economico. Si tratta di due nomi importanti e per la prima volta il presidente potrebbe pensare ad un ritorno in azzurro.