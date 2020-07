Napoli, Gattuso e la stima per Hysaj: “Resta qui e giocherai tanto!”

C’è un calciatore che sta stupendo molto in questo finale di stagione per continuità, applicazione tattica e duttilità: Elseid Hysaj. Con Gennaro Gattuso il terzino albanese ha ritrovato smalto e fiducia, mettendo a segno addirittura il suo primo gol in Serie A nella scorsa giornata di campionato.

E pensare che appena pochi mesi fa, soprattutto sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti, il ragazzo era finito ai margini del progetto tecnico azzurro e quindi dato per sicuro partente nella prossima sessione di calciomercato. Ora invece le cose sembrano diametralmente cambiate.

Hysaj sta giocando molto bene a destra e sta venendo impiegato spesso anche a sinistra, facendo rifiatare Mario Rui e non facendo rimpiangere la lungodegenza di Faouzi Ghoulam. Proprio la duttilità del calciatore è la qualità che il tecnico Gennaro Gattuso maggiormente apprezza e di cui, quindi, non vuole privarsi.

A tale proposito in quel di Castel Volturno è spuntata una promessa fatta dall’allenatore al proprio terzino: “Resta qui a Napoli, ti farò giocare tanto”. Non semplici parole di circostanza per provare a trattenere il calciatore, bensì un importante attestato di stima che aumenta la fiducia e la convinzione di Hysaj, il quale ora deve riflettere sul da farsi.

Le alternative per il terzino albanese sono due: rimanere a Napoli e contendersi continuamente una maglia da titolare con Di Lorenzo, Mario Rui e colleghi o cambiare aria per provare a giocare con maggiore continuità.