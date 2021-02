Napoli, Gattuso è una furia: “Deluso da ADL, certe cose non mi sono piaciute”

Al termine della partita vinta contro il Parma, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’attuale situazione che sta vivendo in casa azzurra. Ecco i principali aspetti evidenziati:

“Qui vengo massacrato ogni giorno, è una roba anomala. Tanti attacchi, tante offese gratuite: non si lavora così, ci vuole serietà. Ci sono tifosi da tastiera, in epoca di lockdown, che mi hanno dato contro, ma gli attacchi sono arrivati anche da persone che stanno qui da anni, da loro ho sentito offese nei miei confronti“.

“Con il presidente De Laurentiis il rapporto è sempre stato buono, ma non nascondo che negli ultimi 15-20 giorni sono rimasto deluso: la vicenda è stata gestita male. Non mi sento a mio agio in questa situazione, lo dico francamente. Non mi ha mai fatto mancare nulla, lo rispetto, però certe cose non mi sono piaciute“.

Parole che fanno riflettere e capire che, molto probabilmente, Rino Gattuso lascerà la panchina azzurra al termine della stagione a prescindere da come finirà.

Rino Gattuso ha infine concluso: “Dico solo che a prescindere dal contratto io non mi sono seduto al tavolo con altre squadre che pure avevamo mostrato il loro interesse nei miei confronti. Ho fatto la persona corretta, se c’era qualche appuntamento non mi sono presentato. Non voglio essere ipocrita, lo ripeto: sono un suo dipendente e non mi ha mai fatto mancare nulla, mi fa allenare una squadra forte ma la situazione è stata gestita male“.