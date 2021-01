Napoli, Gattuso firmerà fino al 2023: accordo trovato a 2.4 mln, nessuna clausola nel contratto

La sconfitta contro la Juventus nella Supercoppa italiana pesa molto in casa Napoli, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Lorenzo Insigne, infatti, ha fallito un calcio di rigore e all’ultimo minuto c’è stato un miracolo del portiere bianconero.

Ora, però, è tempo di guardare al futuro. Aurelio De Laurentiis, al termine della partita, è sceso negli spogliatoi e si è congratulato con la squadra per aver avuto l’approccio giusto alla partita.

Inoltre, come rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, è a breve previsto un incontro tra il presidente partenopeo e Rino Gattuso per siglare ufficialmente il continuo del rapporto di lavoro fino a giugno 2023.

Per trattenerlo Aurelio De Laurentiis ha fatto un grande sforzo. Al mister andranno poco meno di 2.5 milioni di euro a stagione. La novità, però, è che nel contratto dell’ex Milan non sono presenti clausole, così come aveva richiesto Gattuso per mettere nero su bianco.

La sconfitta contro i bianconeri, quindi, non ha cambiato gli obiettivi e le strategie della SSC Napoli. Si continua con Rino Gattuso, con ADL che ha chiesto espressamente di qualificarsi in Champions League.