Napoli, Gattuso ha convinto tutti: il rinnovo è a un passo

Diciamoci la verità. Quando Gennaro Gattuso fu indicato come successore di Ancelotti sulla panchina del Napoli in tantissimi pensarono che squadra e società stessero passando dalla padella alla brace. Troppo giovane. Troppo inesperto. Una carriera fantastica da giocatore, ma da allenatore davvero poca roba. E invece, il buon Gennaro ha stupito tutti e in un paio di mesi ha ridato slancio ad un Napoli caduto vittima dei suoi stessi demoni.

Gattuso trae il Napoli fuori dalle sabbie mobili e rilancia le speranze d’Europa

Il team lasciato in eredità da Ancelotti era in crisi di identità e risultati. I problemi legati a rinnovi contrattuali e eventuali mancate partecipazioni alle coppe stava innescando una spirale di delusione e arrendevolezza da cui era davvero complicato uscire. Ringhio ha capito più di tutti il momento dei suoi giocatori e con semplicità e fiducia nell’organico ha riportato il sorriso a Castel Volturno.

Giocatori finiti ai margini come Mertens e Di Lorenzo sono diventati punti fermi del calabrese. Altri, un po’ meno inclini al sacrificio, sono stati punti nell’orgoglio e puniti con la panchina a oltranza (uno su tutti, Allan). Il Napoli, con in dote queste nuove certezze ha ricominciato a macinare bel gioco e i successi si sono moltiplicati domenica dopo domenica. La mano dell’allenatore sul gioco è limpidamente osservabile, tanto che in molti ora inneggiano al rinnovo con il tecnico di Corigliano Calabro che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo giugno.

Al lavoro per il sacrosanto rinnovo

Proprio in queste ore, infatti, pare che alcuni dirigenti della società siano riuniti in summit col patron De Laurentiis proprio per discutere dell’eventuale rinnovo. A voler essere onesti, Gattuso se lo sarebbe davvero meritato sul campo per quanto fatto vedere finora. Inoltre poter contare su un tecnico che ormai conosce la squadra e potrebbe indicare i nomi giusti per la prossima campagna acquisti è un vantaggio da prendere in considerazione.

La vicenda merita l’attenzione di essere seguita. Gattuso e il Napoli potrebbero condividere molto più che qualche mese da rimpiazzo di lusso.