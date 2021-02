Napoli, Gattuso ha provato più volte a convincere Milik a restare in azzurro

La scorsa estate in casa Napoli è stata caratterizzata dalla telenovela Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, in scadenza di contratto, è stato spesso in bilico tra la permanenza e l’addio. Secondo quanto emerso comunque, Gennaro Gattuso ha provato più e più volte a convincere il proprio centravanti a rimanere in azzurro.

Tentativi che ovviamente non sono andati a buon fine. Tra il tecnico calabrese e Milik vi era un ottimo rapporto, e Gattuso era stato chiaro con l’ex Ajax. “Vorrei che tu restassi al Napoli, ho bisogno di te per costruire una squadra importante”. Questo il sunto delle parole di Rino.

La risposta negativa di Milik era stata così, in un certo senso, sorprendente. Gattuso era convinto di poter spingere il centravanti polacco alla permanenza e, ricevendo il rifiuto, rimase molto deluso. Da lì, la decisione di mettere Arkadiusz Milik fuori rosa in attesa della cessione è stata forzata e dolorosa.

Ora, con 6 mesi di ritardo, le strade del club partenopeo e del centravanti polacco si sono definitivamente separate. Milik è ora un calciatore del Marsiglia, in Ligue 1. Il Napoli invece ha acquistato il giovane Victor Osimhen, sperando nella sua definitiva esplosione all’ombra del Vesuvio.

Insomma, una storia finita malissimo e che probabilmente avrebbe meritato un finale migliore. La parentesi azzurra di Arkadiusz Milik è stata caratterizzata da alti e bassi, ma anche da punte di incredibile talento. I molteplici infortuni però hanno gravato come un macigno sulle spalle del 99, che non è riuscito ad esprimersi al meglio nella squadra partenopea.