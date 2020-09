Napoli, Gattuso ha trovato il post-Lozano. Intanto, l’ex azzurro aspetta la Lazio

José Maria Callejon, al momento, è ancora senza squadra. Dopo aver terminato il rapporto di lavoro con la SSC Napoli, l’attaccante spagnolo ha rifiutato la prima offerta, quella del Villarreal, che gli aveva proposto di ritornare a giocare in Spagna.

Per il momento, infatti, il calciatore ha detto no alla società spagnola dal momento che sta aspettando un altro club di Serie A, la Lazio di Claudio Lotito. Per prendere in considerazione l’offerta del Villarreal, Callejon avrebbe chiesto un ingaggio migliore.

L’ex attaccante del Napoli, quindi, potrebbe davvero ritornare a giocare in Serie A dal momento che Claudio Lotito sembra fare davvero sul serio per mettere sotto contratto l’ex attaccante partenopeo.

Intanto, a Napoli, il successore dello spagnolo è stato trovato e si chiama Hirving Lozano.

Le difficoltà nell’arrivare ad un nuovo attaccante come Boga o Under hanno portato Rino Gattuso a puntare su Lozano e, al momento, sembra aver avuto ragione. Rispetto alla passata stagione, infatti, sembra un altro calciatore e le sue incursioni sono da grande calciatore.