Napoli, Gattuso ha voluto fortemente la permanenza di Andrea Petagna

Andrea Petagna in quel di Napoli è stato a lungo in bilico tra permanenza e cessione. Appena acquistato, molti avrebbero giurato che il suo nome alle pendici del Vesuvio fosse solo di passaggio. Un caso alla Roberto Inglese insomma.

Impossibilitato a partecipare al ritiro azzurro in Abruzzo a causa Covid, l’ex attaccante spallino si è unito con netto ritardo alla rosa del Napoli. Nonostante il poco tempo a disposizione però Petagna ci ha messo pochissimo a convincere della sua importanza in rosa il tecnico Gennaro Gattuso.

Su tutti, il test amichevole contro il Pescara ha evidenziato in maniera cristallina le ottime caratteristiche possedute dal 25enne attaccante, caratteristiche uniche al momento nel reparto offensivo del Napoli.

Ecco allora che Gennaro Gattuso ha subito chiesto la permanenza di Petagna. Lo stesso attaccante del Napoli, come recentemente dichiarato, non ha mai dubitato della sua presenza in rosa per la stagione calcistica appena avviatasi. Il suo arrivo quindi è da inquadrare come acquisto mirato e non come mera pedina di scambio.

Andrea Petagna è pronto a dare una grandissima mano al Napoli. Probabilmente rare volte da titolare ma in quelle partite bloccate contro avversari rocciosi ed attendisti, il suo ingresso in campo potrebbe essere manna dal cielo.