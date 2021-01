Napoli, Gattuso in bilico: ADL avrebbe scelto Rafa Benitez come nuovo allenatore

I rapporti tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Rino Gattuso sono ormai ai minimi storici. Il numero uno azzurro non ha gradito le ultime uscite del mister, non solo in campo ma anche davanti le telecamere.

E a pensare che fino a qualche giorno fa era ormai fatta per il rinnovo del mister, saltato per alcune clausole presenti all’interno del contratto e non condivise dall’allenatore partenopeo.

Al termine della gara contro lo Spezia in Coppa Italia, Gattuso si è sfogato in TV: “Sono un professionista, non mi devono dare fiducia. Mi dà fastidio che altri vostri colleghi mi chiedano sistematicamente se io stia per dare le dimissioni, non capisco perché lo facciano solo con me. Non mi dimetto, l’ho fatto al Milan perché penso di aver fatto quello che dovevo fare in quel momento. Io sto buttando il sangue dalla mattina alla sera“.

Gattuso, quindi, non ha la minima intenzione di dimettersi ma ad esoneralo potrebbe essere il presidente Aurelio De Laurentiis.

Quest’ultimo avrebbe già sondato diversi allenatore e si sarebbe fiondato su Rafa Benitez. Quest’ultimo è uno dei pochi che ADL ha sempre ringraziato anche dopo l’addio. Con Benitez, infatti, il Napoli è diventato internazionale e regalato alla società calciatori come Callejon, Higuain, Raul Albiol e Reina. Proprio Rafa, quindi, potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli.