Napoli, Gattuso perde uomini chiave: fuori anche Hirving Lozano

Contro la Juventus il Napoli ha offerto sicuramente una prestazione non esaltante ma importante per portare a casa tre punti fondamentali per la corsa al quarto posto, ovvero l’obiettivo chiave della società.

L’intenzione di Aurelio De Laurentiis è infatti quella di non perdere il treno Champions e i milioni derivanti dalla partecipazione alla massima competizione europea.

Per Rino Gattuso, però, la situazione non è molto facile soprattutto a causa dei molti infortuni in un periodo fondamentale.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, anche Lozano ed Ospina resteranno fuori per un po’ di tempo, con l’attaccante messicano che rischierebbe fino ad un mese di stop.

Già giovedì gli azzurri affronteranno una gara delicata in Europa League prima di concentrarsi ancora una volta in campionato contro l’Atalanta. La squadra di Gasperini è infatti ritornata in forma e punta alla vittoria contro agli azzurri. Con i bergamaschi, infatti, sarà una gara decisiva per la qualificazione alla Champions League.