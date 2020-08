Napoli, Gattuso prepara la lista dei partenti: Koulibaly e Lozano via?

Come riferisce il quotidiano Il Mattino, la parte di campionato post vittoria di Coppa Italia è servita a Gennaro Gattuso soprattutto per capire su chi poter contare la prossima stagione. Allo stesso tempo così è stata stilata dall’allenatore anche una lista di chi dovrà andare via.

Di quest’ultima fanno parte i giocatori che hanno deluso le aspettative, sia riguardo alle prestazioni sul campo sia alla mentalità dimostrata sotto la guida del tecnico calabrese. Così in estate è pronta una sorta di epurazione, con Gattuso pronto a ricostruire la squadra secondo il proprio progetto tecnico tattico.

Secondo quanto riportato dal giornale italiano, i nomi dei partenti sulla lista di Gennaro Gattuso sono Koulibaly, Allan, Callejon, Milik, Younes, Ounas e Lozano. Una lista di cessioni importanti che però non stupiscono più di tanto. Le cessioni di Allan, Callejon, Milik, Younes e Ounas ad esempio erano preventivate già da un bel po’ di tempo.

A far parlare maggiormente di sé sono invece i restanti due nomi. Quello di Koulibaly è un nome di grandissimo spessore in bilico tra permanenza e cessione. Il calciatore ha dichiarato più e più volte di voler rimanere in quel di Napoli, anche legandosi a vita al club se possibile.

Allo stesso tempo però De Laurentiis ha fatto capire che a fronte di offerte da 90 milioni di euro, il difensore senegalese dirà addio al Napoli, aiutando così le casse del club partenopeo. Discorso molto diverso invece per Lozano, arrivato in azzurro appena lo scorso anno per 40 milioni. Il messicano non ha convinto Gattuso, il quale preferirebbe cederlo per poi investire i soldi ricavati dalla cessione su altri profili.