Napoli, Gattuso prova a dare la scossa ma la squadra non reagisce

Dopo l’ennesima sconfitta in campionato, Aurelio De Laurentiis incomincia ad interrogarsi sul futuro di molto dei senatori presenti nella squadra e soprattutto di Rino Gattuso. Il presidente, infatti, starebbe quasi rimpiangendo il suo ex allenatore, Carlo Ancelotti, che alla guida dell’Everton sta ottenendo buoni risultati.

Il cambio di allenatore, infatti, non sembra aver giovato alla squadra. Dall’addio di Ancelotti, infatti, non ci sono stati segnali di distensione e in campo non c’è stato l’impegno che ci aspettava.

Gennaro Gattuso, comunque, sta cercando in tutti i modi di risollevare una squadra ormai allo sbando.

Il mister azzurro, infatti, a seguito dell’ennesima sconfitta contro la Fiorentina, ha iniziato a parlare con tutti i ragazzi in squadra per chiedere spiegazioni per la pessima prestazione. La squadra e il mister, in maniera concorde, hanno anche deciso di andare in ritiro per cercare di superare questo brutto periodo. Gattuso ha cercato di caricare Insigne e compagni con frasi anche dure.

Alla fine, il mister ha chiesto di esporre chiaramente quale fosse il problema di tali prestazioni orrende. La squadra, quasi in coro, ha risposto nel modo più ‘brutto’ che l’allenatore potesse sentire: “Mister, non lo sappiamo. Non sappiamo come uscire da questo momento“. Una risposta che fa capire come ormai la squadra non ci sia più. Gattuso vuole capire come lavorare e cosa fare per uscire da questo momento, ma la squadra non lo sta certo aiutando. La stagione è ormai fallimentare, c’è però un altro traguardo da raggiungere, ovvero evitare la retrocessione in Serie B.